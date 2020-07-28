شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تعيين الولاة المدنيين تم عبر مشاورات واسعة وتوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، أن تعيين الولاة المدنيين تم من خلال مشاورات واسعة وتوافق، مبينا ً أن هذه الخطوة تعتبر نقلة في سبيل إكمال هياكل السلطة الانتقالية .

ووفقا لوكالة السودان للأنباء "سونا"، جاء ذلك لدى ترؤسه بمجلس الوزراء الاجتماع المشترك لولاة الولايات بعد أدائهم القسم وممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريح صحفي أنه ماتزال هناك بعض الاشكالات في بعض الولايات معرباً عن أمله زوال تلك الإشكالات عبر الحوار والتفاهم لجهة أن الولاة يواجهون تحديات وصعوبات كثيرة ومتعددة، مشيرا الى أن رئيس الوزراء وجه الولاة بالشروع الفوري في معالجة التحدي الأمني بالولايات التى بها مشاكل اثنية ونزاعات قبلية .

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وكشف وزير الإعلام عن معالجات تمت في هذا الشأن على مستوي المركز، مشيراً الى أن مجلس الأمن والدفاع اتخذ بالأمس قراراً بارسال قوات مشتركة لكل الولايات التى بها نزاعات بحيث يكون هناك وجود أمني كثيف .

وقال فيصل أن هنالك تحديات تواجه الولاة تتعلق بالوضع الاقتصادي و الخدمات، وهي تحديات مشتركة مابين المركز والولايات، مبيناً أن رئيس الوزراء وجه الولاة الجدد ببذل كل الجهود لمعالجة الخدمات وقضايا الاقتصاد ومعاش الناس بالتنسيق مع المركز .

وفيما يتعلق بإعادة بناء أجهزة الحكم في الولايات على أساس جديد اوضح وزير الاعلام أن رئيس الوزراء أوصى الولاة بتوسيع دائرة التشاور وتمثيل كل المكونات الاجتماعية الموجودة في الولاية والتنسيق المستمر والمتواصل مع قوى الحرية والتغيير في الولايات لتشكيل حكومات ولائية قادرة على التعبير عن كل سكان الولاية وقادرة على معالجة قضايا ومشاكل الولايات .

وأوضح فيصل أن الولاة خلال الاجتماع عبروا عن مشاكل ولاياتهم واكدوا رغبتهم في العمل الجاد والمتواصل من أجل معالجة هذه المشاكل وتجاوز كل التحديات، مبيناً أن ممثلو المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير عبروا خلال الاجتماع عن دعمهم ومساندتهم للولاة وأكدوا التزامهم بالتنسيق مع فرعياتهم الموجودة في الولايات بمناصحة الولاة وتقديم الافكار والمقترحات لهم ومتابعة ومراقبة الأداء في الولاية باعتبار أن ذلك جزءا من عملهم .