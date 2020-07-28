ونقلت فضائية "صدى البلد" المصرية، عن رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، الدكتور محيي حافظ، قوله، "إن أحد الأدوية المصرية له مفعول السحر ضد كورونا وتتم التجارب عليه في الجامعات المصرية وبدأت وزارة الصحة مؤخرا إضافته لبروتوكول العلاج الخاص بها".
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ونوه رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، بأن سعر هذا الدواء لا يتخطى 15 جنيها.
كما أشار حافظ إلى أن "لقاحا مصريا خالصا يتم تطويره بمصنع 6 أكتوبر بعد أن وضع علماء مصريون في المركز القومي للبحوث بذرته الأولى".
وأكد رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، أن العلماء المصريين يعملون على اللقاح منذ 4 أشهر حتى الآن".
وأضاف أنه "ستتم تجربته على 500 شخص من الأصحاء ومن المقرر أن تظهر نتائجه منتصف سبتمبر/أيلول المقبل".
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة وفاة مقابل 48 أمس.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى الاثنين هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها و4652 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: بدء تجربة لقاح مصري ضد كورونا ودواء سحري يعالج الفيروس بـ "15 جنيها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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