شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات خفر السواحل الأمريكية لدوريات جنوب غرب آسيا الجديد‎ يزور البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل بمملكة البحرين، العقيد ويلي كارمايكل قائد قوات خفر السواحل الأمريكية لدوريات جنوب غرب آسيا وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، قد رحب قائد خفر السواحل بقائد قوات خفر السواحل الأمريكية والوفد المرافق له ، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد بما يدعم مصلحة البلدين الصديقين ، وتم خلال اللقاء استعراض مهام قيادة خفر السواحل وجهودها في تعزيز الأمن البحري، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين خاصة في مجال التدريب وبناء القدرات والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها .

وفي الختام، قام العقيد ويلي كارمايكل قائد قوات خفر السواحل الأمريكية لدوريات جنوب غرب آسيا والوفد المرافق بجولة في مركز العمليات البحرية ، حيث استمع إلى إيجاز حول طبيعة عمل المركز والخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين من مرتادي البحر.