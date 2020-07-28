شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل التونسى ينقذ 9 مهاجرين غير شرعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ خفر السواحل التونسي، تسعة مهاجرين غير شرعيين من الغرق، على بعد 7 أميال من شواطئ مدينة جرجيس جنوب تونس.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف بيان لوزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر وتغمره المياه، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ مازالت تبحث عن مهاجرين اثنين آخرين كانوا على متن القارب.