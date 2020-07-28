شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية : استمرار الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بينت الإدارة أن الحالة بدأت من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين حتى الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء .

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