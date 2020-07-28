شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تكمل الشراء المبكر لجزء من سندات قائمة بقيمة 34.26 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السعودية، اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من السندات القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر ونوفمبروديسمبر هذا العام بقيمة إجمالية 34.26 مليار ريال (9.14 مليار).
وقالت وزارة المالية السعودية، في بيان إن المملكة أصدرت أيضا صكوكا جديدة في إطار برنامجها للصكوك المحلية.
وجرى تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بقيمة إجمالية 34.645 مليار ريال.
والشريحة الأولى بقيمة 8.97 مليون ريال تُستحق في عام 2024 والشريحة الثانية بقيمة 6.025 ريال تُستحق في عام 2028 والشريحة الثالثة بقيمة 6.5 مليون ريال تُستحق في عام 2023، والشريحة الرابعة بقيمة 13.15 مليون ريال وتُستحق في عام 2035 .
وقال البيان، إنه جرى تعيين اتش اس بي سي العربية السعودية وشركة سامبا كابيتال لإدارة الأصول وإدارة الاستثمار بشكل مشترك كمنسقي ومديري الطرح.
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