شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم امرأة.. انتشال 3 جثث جرفتهم سيول «وادي عبلا» بأبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة أبها، مساء أمس الاثنين، انتشال جثة تعود لامرأة من جنسية عربية فُقدت بالأمس أثناء اجتراف السيل لمركبة بـ”وادي عبلا” في مركز “مربه” بمنطقة عسير.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه إلحاقاً للبيان السابق بخصوص مباشرة فرق الدفاع المدني بأبها لحادثة اجتراف السيل لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص في سيل بوادي عبلا وتمكن الفرق من انتشال جثتين.

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وأضاف السيد أنه أثناء استمرار الدفاع المدني بأعمال البحث وبمشاركة الفرق التطوعية أمس الإثنين، عثرت مجموعة من المتطوعين على جثة المفقودة.

وأشار المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بعسير إلى أنه تم العثور على جثمان المفقودة على بُعد مسافة تقدر بـ 13 كم من نقطة الاجتراف، حيث جرى انتشالها من قبل الفرق.