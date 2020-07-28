شكرا لقرائتكم خبر عن «البلديات» تسهم في تنفيذ مشروع «الشراء والتبرع بالأضحية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بدء التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ مشروع “الشراء والتبرع بالأضحية” عبر المنصة الوطنية للتبرعات، وذلك في إطار دعم المبادرات التي من شأنها توفير البدائل لسكان مدن وقرى المملكة لأداء هذه الشعيرة العظيمة في بيئة صحية مناسبة، حيث يأتي عيد الأضحى هذا العام بوضع مختلف واستثنائي في ظل جائحة كورونا .

وأوضحت الشؤون البلدية والقروية أنه جرى التأكيد على أمانات المناطق والبلديات التابعة لها بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لهذا المبادرة، عبر تيسير استفادة المشروع والفرق التنفيذية التابعة له من المسالخ الرئيسية والمؤقتة التي جهزها القطاع البلدي لخدمة المواطنين والمقيمين، وسيجري التنسيق المستمر بين الفرق الميدانية لتلبية أية احتياجات وتذليل أية صعوبات قد تواجه أعمال التنفيذ .

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وأكدت الوزارة أنها تعمل سنوياً بالتعاون مع الأمانات على إعداد خطة شاملة لموسم عيد الأضحى لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات المسالخ، ومن ذلك توفير المسالخ المؤقتة، والسماح للمطابخ بالذبح المؤقت بشروط، منها توفير طبيب بيطري ، وذلك ضمن جهود الوزارة وسعيها لتقديم خدمة سهلة وميسرة للمستفيدين، مع ضمان توفير أعلى معايير الصحة والسلامة.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول على المنصة الوطنية للتبرعات عبرالـرابـط.