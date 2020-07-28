نورة الكعبي: الصناعات الإبداعية سفيرة لثقافتنا إلى العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتحت وزارة الثقافة والشباب أجندة الأسبوع الثاني من المخيم الصيفي بجلسة حوارية ترأستها نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، بعنوان «الصناعات الإبداعية.. إبداع محلي وحضور عالمي» بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والمبدعين الإماراتيين؛ حمد المهيري مؤسس شريك ومدير عام علامة «قافلة» للمجوهرات، والجود لوتاه مؤسس استوديو الجود لوتاه، وبدر نجيب مؤسس «Chef B Confections»، ومنال الحمادي مؤسسة علامة، المديرة الإبداعية لعلامة منال الحمادي، وخلود شرفي مديرة إبداعية في شركة تينكه.

وأكدت نورة الكعبي أن القطاع الإبداعي يعد أحد المحفزات الرئيسية لاستدامة النمو الاقتصادي، حيث وضعت وزارة الثقافة والشباب استراتيجية موحدة بعد خلوة مستقبل الثقافة، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإطلاق «مؤشر مساهمة الصناعات الإبداعية» في الناتج الإجمالي المحلي للدولة، لتحديد مدى إسهام قطاع الثقافة بمختلف مساراته وتخصصاته في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمتلك إمكانات ضخمة نعمل على تنميتها وتوظيفها في خدمة اقتصادنا، حيث لدينا بنية تحتية متكاملة، ومنظومة تشريعية، ومواهب وطنية قادرة على الإبداع.

وقالت: «الصناعات الثقافية والإبداعية سفيرة لثقافتنا وتراثنا إلى العالم، من خلال صناعة منتجات إبداعية قادرة على المنافسة والدخول إلى الأسواق العالمية، ليتعرف الجمهور إلى تاريخنا وتراثنا، من خلال منتجات إماراتية عصرية مستلهمة من التراث والثقافة المحلية. فهذه الصناعة مهمة في إبراز هويتنا والمحافظة عليها، وتعريف المجتمعات والثقافات بمكوناتها وعناصرها وخصوصيتها».

وأشارت نورة الكعبي إلى أن وزارة الثقافة والشباب، تعمل مع شركائها في مجلس الصناعات الثقافية والإبداعية والقطاع الخاص، على دراسة احتياجاتهم لوضع منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات تحفز ريادة الأعمال الإبداعية وتدعم اكتشاف الموهوبين الذين سيقودون هذا القطاع الحيوي. فالموهبة والصناعات الإبداعية مرتبطان ببعضهما بعضاً، فحين تكون لدينا موهبة محترفة، تكون لدينا صناعة إبداعية قوية.

من جهته أوضح حمد المهيري، أن الشغف هو أساس ابتكار فكرته لتأسيس علامة تجارية إماراتية في مجال تصميم المجوهرات، والتي ارتأينا من خلالها أن تكون ذات طابع مختلف تتماشى مع العادات والتقاليد.

وأشارت الجود لوتاه، إلى أنه من خلال المشاركة في المعارض العالمية، لاحظنا إقبالاً على المنتجات الإبداعية الإماراتية بعد أن أثبتت حضورها بفضل جودتها وسمعتها، كما أن بعض الشركات العالمية بدأت في التواصل مع المبدعين الإماراتيين للتعاون معهم واقتناء أعمالهم.