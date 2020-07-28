شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى: الدور المصرى السعودى مهم لدعم الاستقرار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، أن الدور السعودي والمصري والعربي بشكل عام مهم لدعم الاستقرار في ليبيا ولدعم المؤسسات الشرعية الممثلة لارادة الشعب الليبي "مجلس النواب" للتصدي للاخطار التي تحيط بليبيا والتدخلات الخارجية الداعمة للارهاب.

ووفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية،أعرب بليحق في مقابلة مع قناة الحدث، عن أمله في أن يكون هناك موقف عربي موحد بشأن الأخطار المحدقة بليبيا التي تؤثر على المنطقة بالكامل.

وشدد بليحق على أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يواصل زياراته الخارجية لدعم وقف اطلاق النار واستئناف الحوار السياسي موضحا أن البرلمان هو الجسم الذي يمكنه تمثيل إرادة الليبيين أما حكومة الوفاق ففشلت في انهاء الازمة الليبية وأصبحت تمثل طرفا في النزاع وتحالفت مع المليشيات والدول الداعمة للارهاب من أجل الحفاظ على مكانها وسلطتها.

وأوضح بليحق أن اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 يقوم على عدة أولويات منها إخراج المليشيات وإجراء الترتيبات الامنية وهو ما لم يحدث لافتا إلى أنه يمكن دمج التشكيلات المسلحة التي لا تحمل أجندات متطرفة في المؤسسة العسكرية بينما يتم محاكمة المتطرفين.