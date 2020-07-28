تونس.. "النهضة" تهنئ المشيشي وتدعوه لتوسيع "مشاورات" الحكومة

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

هنأت حركة النهضة التونسية (إسلامية 54 نائبا/217) رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي بالتكليف، داعية إياه إلى توسيع دائرة المشاورات بشأن تشكيل الحكومة.

جاء ذلك في بيان، مساء الإثنين، وقعه رئيس الحركة راشد الغنوشي واطلع عليه مراسل الخليج 365.

وعبّرت النهضة عن "تهنئتها لهشام المشيشي بتكليفه من طرف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة".

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ودعت النهضة المشيشي إلى "توسيع دائرة المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية، ووضع برنامج وطني للإنقاذ، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة".

من جهة أخرى، دعت النهضة "كل مكونات الساحة السياسية إلى التهدئة والحوار، والالتزام بنهج التوافق ودعم مقومات الوحدة الوطنية والاستقرار".

وهذا أول بيان رسمي يصدر عن النهضة بعد تكليف الرئيس قيس سعيد، مساء السبت، وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال، هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة، خلال مدّة لا تتجاوز الشهر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.