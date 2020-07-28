مصر.. إطلاق سراح رئيس تحرير "مصر العربية"

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت نقابة الصحفيين المصريين، الإثنين، إطلاق سراح الصحفي عادل صبري، بعد أكثر من عامين من الاعتقال.

وأوضح نقيب الصحفيين بمصر، ضياء رشوان، في بيان النقابة، إنه "تم إخلاء سبيل الصحفي رئيس تحرير موقع مصر العربية (خاص) بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي (عامين) على ذمة إحدى القضايا بقرار من نيابة أمن الدولة العليا".

وقال رشوان، إن "صبري وصل منزله بسيارة تابعة لوزارة الداخلية، وأنه تواصل معه هاتفيا منذ قليل واطمئن عليه وهو بين أسرته".

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وأكد أن "النقابة ستواصل تحركاتها واتصالاتها المكثفة مع كل الجهات ذات الصلة لمتابعة أحوال وقضايا كل الزملاء المحبوسين احتياطيا، سعيا للوصول لحلول قضائية لها تتيح الإفراج عنهم بموجب القانون".

وترأس صبري موقع "مصر العربية" الذي تأسس في 2014، وتم توقيفه في 3 أبريل / نيسان 2018، من مقر الموقع الإلكتروني بمدينة الجيزة (وسط)، وواجه اتهامات لاحقة بينها "نشر أخبار كاذبة"، نفاها جميعا في التحقيقات، حسب حقوقيين.

ولم تكشف نقابة الصحفيين عن أعداد أعضائها المحتجزين احتياطيا.

وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن توقيف صحفيين في قضايا مرتبطة بعملهم الصحفيي، غير أن القاهرة تنفي ذلك وتؤكد دعمها لحقوق الصحافة والإعلام في إطار القانون.

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