الجيش العراقي: أضرار كبيرة بطائرة عسكرية جراء هجوم "التاجي"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قال الجيش العراقي، مساء الإثنين، إن "أضرارا كبيرة" لحقت بطائرة عسكرية جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة "التاجي" العسكرية والتي تضم جنودا أمريكيين شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح الجيش، في بيان، أن "معسكر التاجي تعرض إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا انطلقت من منطقة سبع البور"، الواقعة جنوب غرب القاعدة.

وتابع: "الصواريخ سقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية".

ولم تتبّن أية جهة على الفور مسؤولية الهجوم.

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وتضم قاعدة "التاجي" قوات أمريكية وهي عرضة لهجمات صاروخية مكررة منذ مطلع العام الجاري.



وانتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، ولا إحصائية حديثة بشأن القوات حاليا.



وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.



وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.



وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأمريكية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.

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