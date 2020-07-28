السراج: "الترتيبات الأمنية" يجب ألا تهدد المواقع الحيوية بليبيا

وليد عبدالله/ الخليج 365

شدد رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، الإثنين، على ضرورة أن تضمن الترتيبات الأمنية المرتبطة بوقف إطلاق النار في البلاد، عدم تعرض المدن الليبية والمواقع الحيوية، لأي تهديد مستقبلا.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج، مع الضباط المشاركين في لجنة "5+5"، وذلك لمتابعة مستجدات المسار العسكري الأمني الذي اعتمده مؤتمر برلين، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.



و"5+5" لجنة عسكرية، أقرها مؤتمر برلين، وتتشكل من خمسة ضباط يمثلون القوات الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وخمسة آخرين يمثلون قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.



وأضاف السراج، أن "هذا المسار (العسكري) هو المحك، وعلى ضوء نتائجه، يتحرك أو يقف المسارين الآخرين؛ السياسي والاقتصادي".



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واستضافت برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا، دعا، في أبرز نتائجه، إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي للبحث عن حل للنزاع، غير أن مليشيا حفتر لم تلتزم بذلك.



وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.



ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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