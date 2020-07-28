واشنطن تؤكد احترامها دور قوات الحكومة الليبية في مكافحة الإرهاب

وليد عبد الله/الخليج 365

جدد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بليبيا جوشوا هاريس، الإثنين، التأكيد على احترام واشنطن لإسهامات قوات مصراتة (تابعة للحكومة الليبية) في مكافحة الإرهاب.



جاء ذلك خلال زيارة المسؤول الأمريكي إلى مدينة مصراتة، ولقائه بنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير الداخلية فتحي باشاغا، حسب بيان لسفارة واشنطن نشر عبر حسابها بـ"فيسبوك".



وأضاف البيان أن الزيارة تأتي "للتشاور مع القادة الليبيين لإحباط التصعيد العسكري في سرت والجفرة"، وإعادة فتح قطاع الطاقة في ليبيا.



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وأشار البيان إلى أن هاريس "جدد دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها"، مشددا على الحاجة الملحة لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.



وأعرب هاريس عن استعداد السفارة للعمل مع مجموعة شاملة من الشخصيات الليبية من جميع أنحاء البلاد التي ترفض التدخل الأجنبي.



وشنت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، وإقفال موانئ نفطية، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

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