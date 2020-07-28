أمانة تعقد أول إجتماع لمجلس إدارتها ووزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان يفتتح خطواتها

يعقد مجلس إدارة شركة أمانة اليوم أول إجتماع له بعد تأسيس الشركة التي تقوم بإدارة المؤسسات والصناديق الوقفية حيث سيلتقي معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الاوقاف والشؤون الدينية بمجلس إدارة الشركة لتبيان أهداف وتطلعات الوزارة من شركة أمانة وذلك بمقر الشركة في العذيبة.

وتستمد شركة أمانة شعارها من “إن الإستثمار الوقفي سبيلا لإستدامته” انطلاقا من رؤيتها التي ترتكز على المؤسسات والصناديق الوقفية عنصر فاعل في تحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية عمان ٢٠٤٠.. فيما تحمل رسالة شركة أمانة مضامين هي عبارة عن منظومة إستثمارية تعمل وفق معايير السوق بأفضل الممارسات التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.

وتهدف شركة أمانة الى تعظيم المنفعة من أصول المؤسسات والصناديق الوقفية بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع نوعيه للإستغلال الأمثل للأصول الوقفية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية إليها.

يتم خلال الإجتماع تشكيل مجلس الادارة واستعراض الخطة الاستراتيجية لتطبيق الرؤية من خلال تحديد القطاعات التي ستركز عليها شركة أمانه.

ويمكنكم متابعة أخبار أول إجتماع على المنصة الرسمية لشركة أمانة في حساب تويتر @Om_amanah