شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وإجراءات احترازية بالمسجد النبوي يوم عرفة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، إنه سيتم غلق أبواب المسجد النبوي من صلاة العشاء حتى أذان الفجر الأول ولا يسمح باصطحاب المأكولات والمشروبات للمسجد، وفقا للإجراءات الاحترازية.

وأضاف وفقا لـ”الإخبارية” أن هناك تنسيق عالي المستوى مع الجهات الأمنية والصحية من أجل وضع ضوابط للمصلين، أيضا تم تنظيم حملة إعلامية في ساحات المسجد النبوي لتوجيه الناس.

وتابع الشيخ الخضيري “نؤكد على قضية عدم اصطحاب الأطفال والمأكولات والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات وجميع الإجراءات الاحترازية لكي يكون المسجد النبوي محافظا على هذه الإجراءات حتى لا يكون سببا في انتشار العدوى أو حدوث شيء لا قدر الله.

وبالنسبة لفتح أبواب المسجد النبوي يوم عرفة قال إن أبواب المسجد النبوي ستظل مفتوحة من أذان الفجر إلى صلاة العشاء وبعد صلاة الغشاء يغلق المسجد إلى أذان الفجر الأول، ولا يسمح باصطحاب المأكولات والمشروبات بمختلف أنواعها، موضحا أن هذه الأشياء غير مسموح بها لأنها تتنافى مع الإجراءات الاحترازية، موضحا أن الصائم قد يصطحب معه قدر من الماء ويكمل فطوره في البيت.