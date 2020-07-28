اشتباك «غامض» بين «إسرائيل» و«حزب الله» جنوب لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن جيش الاحتلال «الإسرائيلي» عن صد عملية لميليشيات «حزب الله» في منطقة جبل روس في مزارع شبعا، أمس الاثنين، وقال إنه تمكّن من إحباط عملية قامت بها خليّة مكونة من 3 إلى 4 عناصر، اجتازت الخطّ الأزرق بأمتارٍ معدودة، في وقت تحدثت تقارير «إسرائيلية» عن محاولة خلية «حزب الله» إطلاق صاروخ مضاد للمدرعات نحو دبابة «إسرائيلية»، مشيراً إلى أنه فرض إغلاقاً في مرتفعات الجولان بسبب ما وصفه بالحادث الأمني، وأنه سيبقي على حالة التأهب في الشمال، في حين نفى «حزب الله» الرواية «الإسرائيلية» بالكامل، مشيراً إلى أن كل ما حدث جاء من طرف واحد وأن عناصره لم تشتبك مع الجيش «الإسرائيلي».

وتضاربت الأنباء حول مصير خليّة «حزب الله»، فبينما أعلن الجيش «الإسرائيلي» أنه «لا يعرف وضعهم الصحّي»، أكّدت القناة «12» أنهم قتلوا، وذكرت القناة «13» أنهم تمكّنوا من العودة إلى لبنان. وأعلن جيش الاحتلال «إعادة فتح الطرقات المدنيّة في منطقة الشمال وإعادة الحياة المدنيّة إلى طبيعتها». وأضاف بيان الجيش «الإسرائيلي» أنه «أمامنا أيام معقّدة ومتوتّرة». ونقلت القناة «12» عن مصدر سياسي إنّ «الحادث حالياً تحت السّيطرة، ولكن هناك خشية من أن يكون مقدّمة لعمليّة أخرى»، وذكرت القناة أن «إسرائيل» نقلت رسائل تهديديّة مفادها بأنه «سنردّ بشكل غير متناسب إن تواصل إطلاق النار». وذكر شهود عيان عن وقوع «انفجارات» في المنطقة، بينما قال سكان إنّ الجيش «الإسرائيلي» أطلق قذائف مدفعيّة على كفرشوبا والهبارية ومحيط مزارع شبعا والعرقوب ورويسات العلم، بينما تحدّثت وسائل إعلام «إسرائيليّة» عن أن تبادل إطلاق النار في أكثر من موقع حدودي.

ونقلت «رويترز» عن مصدر لبناني قوله إن عملية «حزب الله» جاءت رداً على مقتل أحد عناصره بغارة «إسرائيليّة» في سوريا الأسبوع الماضي، وأنّ الخليّة أطلقت صاروخاً ًعلى آلية عسكرية «إسرائيلية».

ومن جانبها، أصدرَت ميليشيات «حزب الله» بياناً، تعليقاً على الأحداث التي جرت أمس في منطقة مزارع شبعا المحتلة وعند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، أشارت فيه إلى أن كل ما تدعيه وسائل الإعلام «الإسرائيلية»عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة، وكذلك الحديث عن سقوط قتلى وجرحى في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا، هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة. وتابع البيان أنه «لم يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفها في أحداث أمس حتى الآن، وإنما كان من طرف واحد فقط، هو العدو الخائف والقلق والمتوتر». وأن الرد على مقتل أحد عناصرها في محيط مطار دمشق الدولي آت حتماً، كما أن القصف الذي حصل أمس على قرية الهبارية وإصابة منزل أحد المدنيين لن يتم السكوت عنه على الإطلاق.

إلى ذلك، حثّت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان الأطراف المعنية على «التحلي بأقصى درجات ضبط النفس» إثر تبادل إطلاق النار في منطقة مزارع شبعا المحتلة. وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن قائد قوات «اليونيفيل» ستيافانو دل كول تواصل مع الطرفين اللبناني و«الإسرائيلي» «لتقييم الوضع وتخفيض التوتر وحثهما على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس»، مشيراً إلى توقف وقف إطلاق النار حالياً.