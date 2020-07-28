الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى كولومبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات أمس الاثنين، طائرة مساعدات طبية ثالثة تحمل ستة أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، تحتوي على معدات طبية عاجلة، وسيستفيد منها ستة آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سالم راشد العويس، سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا: «ترتبط دولة الإمارات بعلاقات تاريخية مع كولومبيا، تميزت بطابع من الصداقة والتوافق والتعاون في مختلف المجالات، في ظل حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها».

وأضاف: «في إطار استمرار جهود دولة الإمارات في المساهمة في تعزيز قدرات القطاع الصحي في كولومبيا، تم إرسال طائرة مساعدات طبية ثالثة اليوم إليها، حيث سبق أن أرسلت الدولة طائرتين تحملان 21 طناً من المساعدات الطبية، إضافة إلى 200 ألف جهاز فحص كورونا المستجد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استفاد منها نحو 21 ألفاً من الكوادر الطبية»، مؤكداً وقوف دولة الإمارات إلى جانب الدول الصديقة في ظل الظروف التي يشهدها العالم جميعاً في مواجهة تلك الجائحة.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم، أكثر من 1144 طناً من المساعدات لأكثر من 90 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي. (وام)