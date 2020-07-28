الارشيف / اخبار الخليج

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى كولومبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى كولومبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت دولة الإمارات أمس الاثنين، طائرة مساعدات طبية ثالثة تحمل ستة أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، تحتوي على معدات طبية عاجلة، وسيستفيد منها ستة آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقال سالم راشد العويس، سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا: «ترتبط دولة الإمارات بعلاقات تاريخية مع كولومبيا، تميزت بطابع من الصداقة والتوافق والتعاون في مختلف المجالات، في ظل حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها».
وأضاف: «في إطار استمرار جهود دولة الإمارات في المساهمة في تعزيز قدرات القطاع الصحي في كولومبيا، تم إرسال طائرة مساعدات طبية ثالثة اليوم إليها، حيث سبق أن أرسلت الدولة طائرتين تحملان 21 طناً من المساعدات الطبية، إضافة إلى 200 ألف جهاز فحص المستجد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استفاد منها نحو 21 ألفاً من الكوادر الطبية»، مؤكداً وقوف دولة الإمارات إلى جانب الدول الصديقة في ظل الظروف التي يشهدها العالم جميعاً في مواجهة تلك الجائحة.
يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم، أكثر من 1144 طناً من المساعدات لأكثر من 90 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي. (وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا