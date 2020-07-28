شكرا لقرائتكم خبر عن «تضخم الأرصدة» يكشف فساد مشاهير «السوشيال ميديا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار تضخم أرصدة عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، انتباه القضاء الكويتي الذي تحرك على عجل، بأمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بالتحفظ على أموال 10 من مشاهير «السوشيال ميديا»، ومنعهم من السفر، بعد أيام من إحالة النيابة العامة ملف هؤلاء المشاهير إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم، بعد سماع أقوال مسؤولي وحدة التحريات المالية في البلاغات العشرة المقدمة ضدهم، ويمكن لهذه القائمة أن تطول بناء على ما ستظهره التحقيقات الواسعة.ذكرت صحيفة «القبس» أن هذا القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين، بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية. وجاء قرار منع السفر احترازياً، خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة، بحسب ما لديها من مستندات.ولفت مصدر مطلع إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، مرجحاً الإعلان عن أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظراً للنهج الجديد في محاسبة كل متورط، وعدم استثناء أحد. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن «الأموال التي ضخمت أرصدة المتهمين ووصلت إلى الملايين، حُوِّلت بعضها إليهم من خارج الكويت، ولهذا السبب صدر قرار بالتحفّظ قبل التحقيق مع المتهمين، وهو ما يسمى قانوناً ب«تتبع الأموال»، ولو كانت جريمة غسل الأموال فقط داخل الكويت لصدر قرار التحفُّظ بعد التحقيق مع المتهمين».وكشف المصدر، بحسب «القبس»، أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 كويتياً، ومقيماً، يُشتبه في ضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور، ومخدرات، ووفق مصدر أمني، فإن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء.وقال مصدر مطلع للصحيفة الكويتية «إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين».وقال المصدر إنه يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه فيهم، وأنشطتهم، وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون.وكشف المصدر عن اجتماع حاسم، غداً الأربعاء، بين الجهات الأمنية، وجهات التحقيق، لتبادل المعلومات، موضحاً أن فريقاً أمنياً على أعلى المستويات وصل إلى قناعة بأن القضية «لابستهم»، ونوه المصدر بأن البنوك التي أودعت أكثر من 5 آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة.

وأوردت المصادر أسماء المشاهير ال10 المتهمين بغسل الأموال، وهم كلٌّ من:

-1 يعقوب بوشهري

-2 فوز الفهد

-3 دانة الطويرش

-4 مشاري بو يابس

-5 حليمة بولند

-6 عبدالوهاب العيسى

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-7 فرح الهادي

-8 جمال النجادة

-9 شفاء الخراز

-10 مريم رضا

وأشار المصدر إلى أن «تجميد الأرصدة الذي طبق فوراً، معناه أن المشاهير المتهمين لا يستطيعون سحب دينار واحد من أرصدتهم بداية من يوم أمس الأول الأحد، وسينتظرون حتى صدور أحكام نهائية بحقهم»، مضيفاً: «إذا أُدينوا فسيدفعون ضعف هذه المبالغ»، وسط توقعات بأن تكون العقوبات رادعة.

وتفاعلاً مع هذه القضية، قال النائب في مجلس الأمة رياض العدساني، إنه سبق أن تأكدت شبهة غسل الأموال في بعض حسابات السوشيال ميديا، في ديسمبر/ كانون الأول 2018. وأضاف العدساني في تصريح صحفي، أن من أصحاب الحسابات من بلغ حجم تداولاته من تحويلات وشيكات أكثر من مليوني دينار خلال سنة ونصف السنة، إضافة إلى أن بعضهم تقدر تعاملاتهم بنحو 5 ملايين دينار، وبعضهم فاقت تعاملاته 3 ملايين دينار من شبهات مالية، وتحويلات وإيداعات.

وبين العدساني أن بعضهم قام بتحويل 20 ألف دينار للمتورط الأول، والثاني يُرجع نفس المبلغ 20 ألف دينار، ولا يوجد مبرر لتلك التحويلات، إضافة إلى أن منهم من يحول له مبالغ من شركة غير مرخص بنشاطها لكونها تخالف القانون داخل الكويت، وكذلك لمخالفته الشرع، ومقرها في أوروبا.

وأضاف أنه أكد للجهات المخت صة التابعة للحكومة ممارسة دورها وإحالة هذه الملفات إلى النيابة، واليوم اتضح أن ما ذكرته صحيح كما أن هناك عدداً آخر من مشاهير السوشيال ميديا تضخمت حساباتهم، ولديهم تحويلات وإيداعات بمبالغ لا تتناسب مع طبيعة عملهم، ولا راتبهم الأساسي، والتحويلات بالآلاف، وإجماليها في السنة يفوق المليون، ومنهم من فاق 5 ملايين دينار بكثير.