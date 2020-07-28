مستوطنون يحرقون مسجداً في البيرة ويخطّون شعارات عنصرية على جدرانه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فلسطين المحتلة: ”الخليج 365”، وكالات

أضرم مستوطنون «إسرائيليون» النار في مسجد «البر والإحسان» في مدينة البيرة في الضفة الغربية، فجر أمس الاثنين، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المسجد، وفقاً لمصادر محلية، فيما دان الأزهر جريمة إحراق الصهاينة للمسجد، في وقت واصلت قوات الاحتلال، حملات المداهمة والتفتيش والاعتقال في مناطق مختلفة بالضفة وبلدة العيسوية، بينما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين الشبان وجنود الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين وصلوا إلى المسجد قبيل الفجر، وخطوا شعارات عنصرية، ثم شرعوا بإضرام النار في المسجد، قبل أن يفروا من المكان. وقال رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل: «تفاجأ أهالي المدينة... نحو الساعة الثالثة والنصف فجراً، بنيران داخل المسجد». وأضاف: «سارعوا إلى إطفائها قبل أن تلتهم المسجد بالكامل». وبحسب إسماعيل: «أتت النيران على مرافق مسجد البر والإحسان» الواقع في مدينة البيرة المتاخمة لمستوطنة «بسغوت». وأشار إسماعيل إلى أن أهالي المدينة لم يتمكنوا من تحديد وجهة قدوم المهاجمين هل هي من مستوطنة بسغوت أو من مكان آخر.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة «ندين جريمة المستعمرين بحرق مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة، وخط شعارات عنصرية على جدران المسجد، فجر أمس الاثنين، هذا فعل إجرامي وعنصري؛ نحمل دولة الاحتلال مسؤوليته ومسؤولية انفلات المستوطنين وعنفهم المتزايد». وحمّلت وزارة الأوقاف الفلسطينية، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ووصفتها بأنها «جريمة عنصرية».

ودانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين مواصلة الجرائم والاعتداءات «الإسرائيلية» على الرموز والقيادات الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمؤسسات الثقافية في فلسطين وفي القدس خاصة. واستنكرت اللجنة في بيان أصدره رئيسها ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني د. رمزي خوري الجريمة النكراء التي أقدم عليها مجموعة من المستوطنين الحاقدين بإحراق مرافق مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة وكتابة شعارات عنصرية داخل جدرانه.

ومن جهته، قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في بيان، إن جماعة «تاج محير» المتطرفة، قامت فجر أمس الاثنين، بإضرام النيران في مسجد «البر والإحسان»، بمدينة «البيرة»، وسط الضفة الغربية المحتلة، وخطّت عبارات عنصرية ضد العرب والمسلمين على جدران المسجد، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات السافرة أصبحت متكررة من قبل المستوطنين المتطرفين على المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث يعد هذا الاعتداء هو الثالث، خلال هذا العام، والستين منذ عام 2009.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان في بلدة السموع جنوبي الخليل، كما نصبت حواجز عسكرية على المدخل الشمالي للمدينة، ومداخل بلدات بيت أمر وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها. وكذلك اعتقلت شابين من بلدة العيسوية، وشاباً من مدينة نابلس. وشهدت منطقة باب العامود بالقدس القديمة مناوشات بين العديد من الشبان وقوات الاحتلال. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين؛ حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت بكثافة، كما اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» عدداً من الشبان، بينما شرعت جرافات الاحتلال بتجريف مساحات جديدة من أراضي بلدة بروقين في محافظة سلفيت.