«موارد الشارقة» تؤهل 1180 باحثاً عن عمل خلال شهرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، خلال شهري يونيو ويوليو، سلسلة برامج تأهيلية إلكترونية، استهدفت 1180 باحثاً عن عمل، من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، من جميع مدن ومناطق الإمارة.

تناولت البرامج أبرز الشؤون المطروحة في ساحة الأعمال المعاصرة، وأهمها «مهارات العمل عن بعد»، و«التزامات وسلوكيات الموظف أثناء العمل عن بعد»، و«الخرائط الذهنية»، عبر تنفيذ 20 برنامجاً تأهيلياً إلكترونياً.

وحول تأهيل الباحثين، أوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة تضع الخطط المستدامة لتنمية وتأهيل الباحثين عن عمل الذين يشكلون مستقبل الموارد البشرية في الإمارة، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تؤكد أن الإنسان هو أساس الاستثمار وأصل التنمية المستدامة.

وبدوره أوضح ماجد حمد خلفان المري مدير إدارة شؤون الباحثين عن عمل بدائرة الموارد البشرية، أن الدائرة استثمرت ظروف المرحلة الحالية في تنفيذ برامجها عبر بيئة إلكترونية تفاعلية، وظفت من خلالها تقنيات التواصل عن بعد في عملية تأهيل شريحة الباحثين عن عمل.

حيث أعدت خطتها التأهيلية لشهر أغسطس القادم لتشمل 16 برنامجاً تأهيلياً إلكترونياً. مصممة وفق متطلبات سوق العمل، والمناهج والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً، وتعقد بنظام التدريب عن بعد باستخدام برنامج WEBEX.

وأضاف أن الدائرة تقوم بإعداد برامجها التأهيلية مصنفة وفق منظومات، هي البرامج التخصصية، والسلوكية، وبرامج تطوير الذات. والدبلومات المهنية، والبرامج التأهيلية التأسيسية كبرامج اللغة الإنجليزية وICDL. وتستهدف فئة الباحثين عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية، وتتضمن العديد من المواد والمحاور التي يقدمها مدربون متخصصون وخبراء في مجال التنمية البشرية والمهنية.