شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج زايد للإسكان..مزيد من التطوير يحقق استقراراً أكبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تشكيل وزاري جديد رأى النور، حاملاً معه طموحات جديدة، لمسيرة عمل أكثر تكاملاً، تواكب المتغيرات وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، سعياً لإسعاد الموطنين، عبر خدمات وزارية يتساءل بعضهم إن كانت قد وصلت إلى ذروة العطاء، أم أن في الجعبة المزيد ليقدم.

الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟

”الخليج 365” تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.

في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏‏ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.

اتفق جميع المواطنين المشاركين في هذا التحقيق على أن خدمات المؤسسات الإسكانية في الدولة متميزة، والمبادرات والمشاريع في الملف الإسكاني مستمرة ولا تتوقف، وفي تطور ملحوظ، ولم نذكر ثناءهم على هذه الخدمات في السطور الآتية، للتركيز على الملاحظات والمقترحات التطويرية من أجل التحسين، وإسعاد المواطنين.

طرحنا تساؤلاً محدداً على مجموعة من المواطنين، ماذا تريد من برنامج الشيخ زايد للإسكان بصفته هيئة اتحادية ليكون عملها على الوجه الأكمل؟ وقدم المواطنون ما يزيد على ٣٢ مقترحاً لتحسين وتطوير القطاع الإسكاني، على أن تلقى تلك المقترحات صدى لدى أصحاب القرار لتطوير الخدمات المقدمة، وللمساهمة في استقرار الأسرة الإماراتية.

تنوعت الملاحظات والأفكار والمقترحات من أجل مصلحة الوطن والمواطن، واتفق الجميع على جودة الخدمات المقدمة في هذا الملف، والحاجة الفعلية إلى تحسين بعض الآليات في ظل متغيرات العصر ومتطلبات الوقت الراهن، وتنطبق تلك المقترحات والملاحظات على المؤسسات الإسكانية المحلية في كل إمارة.

حلقة نقاشية

قال حمد الرحومي عضو المجلس الوطني: ندرس حالياً في لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ملف الإسكان، بعد أن حصلنا على موافقة مجلس الوزراء لدراسة الأمر، لمعرفة الإشكاليات والفرص التطويرية، وذلك بعد دراسة كافة تفاصيل الملف والتواصل مع الجهات المعنية والأهم من ذلك الاستماع إلى المواطنين عبر تخصيص حلقة نقاشية لمعرفة التحديات التي تواجههم والإشكاليات والمقترحات.

بيوت جاهزة

د.محمد بن حماد محام ومستشار، أكد على ضرورة إعطاء الألوية للمواطنين الذين يسكنون في الشقق المؤجرة، وهناك إطالة في صدور الموافقات على طلبات المواطنين، فلا بد من إيجاد آلية واضحة في الرد على الطلبات في مدة محددة.

وقال: أقترح أن تكون هناك بيوت سكنية جاهزة، وبمجرد تقديم المواطن الطلب واختيار البيوت الجاهزة يمنح البيت في غضون شهرين حتى يستكمل كافة أوراقه.

لجان لمعرفة الاحتياجات

د.محمد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد قال: استحداث أفرع أخرى لمكاتب البرنامج في بقية إمارات الدولة أسوة بالمكاتب الحالية (دبي - رأس الخيمة - الفجيرة) لتيسير مراجعتها من قبل المواطنين، وفتح مواقع للتواصل عن بعد وإرسال واستقبال الأوراق ومتابعة الإجراءات والموافقات، وتشكيل لجان من نفس الإمارة لمعرفة احتياجات المواطنين من الإسكان.

كل 5 سنوات

قال المستشار القانوني سالم حديد: نقترح عمل مسح إسكان ويشمل إحصاء عدد السكان والأماكن، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات أسرية وعدد الأسر والاحتياجات من الوحدات الإسكانية للمستقبل ويعمل هذا المسح كل خمس سنوات، وإنشاء أحياء سكنية ذات طابع يحافظ على النمط الإسلامي والاجتماعي للمجتمع، وتخصيص لجان للنظر في المشاكل التي تقع ما بين المالك والمقاول.

إشراك القطاع الخاص

علي العامري كاتب وباحث إماراتي، قال: إشراك القطاع الخاص بأن تتعاون الجهات المانحة للأراضي مع صناديق الإقراض الإسكاني مع شركات التطوير العقاري لمساعدة المواطن في الحصول بسهولة على أرض وقرض وتصميم بيت نموذجي يلبي حاجة المواطن الفنية والمالية.

مساعدات لتأثيث المنزل

أحمد بن ماجد إعلامي، قال: أقترح تقديم مساعدات في ما يتعلق بتأثيث المنزل، وإعطاء الأولوية للطلبات القديمة، وللحالات الخاصة من أرامل ومطلقات ومحدودي الدخل، وأيضا النظر في تقديم منحة أو قرض للسيدات اللواتي لم يتزوجن وتقدم بهن العمر.

آلية ومدة واضحة

أكدت سهيلة أبل أن اللجان المختصة في النظر في طلبات الإسكان تستغرق وقتاً طويلاً، ولا يدرك المواطن متى سيكون دوره في اللجنة، بالتالي ينتظر لشهور وسنوات وهو يستمع لذات الجملة «الملف في اللجنة»، فنقترح إيجاد آلية واضحة ومدة واضحة للنظر في الطلبات.

الأوراق تربك المواطن

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راشد بن هلال النقبي قال: تقليص عدد الأوراق المطلوبة، وأن يحصل الجميع على منحة أو قرض، سواء كان مقتدراً أو غير مقتدر، وأحيانا تلك الأوراق تربك المواطن، ومن المهم ربط كل الجهات مع بعضها حتى لا يضطر لتقديم وتحضير هذا الكم الهائل من الورق.

مساعدة المتضررين بالقروض

أكد خالد آل علي ضرورة مساعدة برنامج زايد للإسكان من تضرروا بقروض سابقة وقروض آجلة وتوقفت منازلهم قيد الإنشاء لسنوات بسبب قلة قيمة القرض وتراكم الديون عليهم، واقترح فرض سلطة على المقاولين، لأن ما نشاهده في واقعنا أن المنزل البسيط الذي يكفي لعائلة مكونة من زوجين و3-5 ابناء مع أحد الوالدين يصل إلى مليوني درهم، واقترح مراجعة قوائم المقترضين ومتابعة احتياجاتهم.

وقال خالد الزعابي: أقترح وضع آلية أكثر مرونة في ما يخص تأجيل القسط، ففي كثير من الأحيان يمر المواطن بظروف يحتاج فيها إلى تأجيل القسط لفترة معينة، ولكن الإجراءات الحالية تعجيزية.

وأكدت حليمة البلوشي أن التحسين المطلوب ألا يزيد مدة الرد على طلب المواطن عن ستة أشهر، من التقديم لحين الموافقة، فالكثير من الطلبات موجودة لديهم منذ سنوات ولم يتم البت فيها.

قرض لبناء ملحق

ذكر محمد طارش البلوشي أن هناك عدة تحديات وصعوبات يواجهها المواطن عند التقديم أو البناء من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان، أهمها طلب قرض لبناء ملحق لماذا يشترط أن يكمل 15 سنة؟ فهذه استراتيجية غير واضحة، وأيضا لدعم صيانة البيوت وضعوا شرطا مرور عدة سنوات ليتم المساعدة في الصيانة، ويجب أن يعتمد على حالة المنزل، فهناك مقاولون لديهم أخطاء كثيرة تتضح بعد مرور سنوات بسيطة على البناء، فالأفضل عمل لجان وزيارة المنزل واتخاذ قرار بدعم الصيانة بناء على وضع المنزل.

الأولوية لكبار المواطنين

سعيد الظهوري أكد على ضرورة أن تكون الأولوية لكبار المواطنين والحالات المستحقة، والاستعجال في طلبات أصحاب المنح، فطلباتهم تتأخر بشكل كبير، ويجب ألا تزيد مدة الرد والموافقة على الطلب أكثر من ستة أشهر، ولكن الحاصل خلاف ذلك، فهناك طلبات مقدمة منذ أكثر من سنتين وسنة.

محاكم اليوم الواحد

قال حمدان حسن: نقترح إعطاء كبار المواطنين الأولوية في القروض والمنح، وإعطاء القروض من قبل الحكومة بقيمة الفيلا كاملة وبنسبة فائدة قليلة تستفيد منها الحكومة، لتعود المنفعة على المواطن والحكومة، ونقترح إيجاد محاكم اليوم الواحد للقضايا الإسكانية، فالقضايا التي تتعلق بالإسكان تطول في المحاكم، وبالتالي يتجنب المواطنون التبليغ عن تهاون وغش المقاولين.

التعامل بشفافية مع الطلبات

أكدت هدى محمد على ضرورة التعامل بشفافية مع الطلبات المقدمة، والرد المباشر على المواطنين، وتقديم المنحة والقرض لهم بمجرد استيفائهم الشروط الأساسية، والتحديث المستمر على النظام ليتمكن المواطن من معرفة أين وصل طلبه، دون الحاجة للاتصال والمراجعة المستمرة، وضرورة تعيين مستشارين مواطنين في ما يتعلق بالإسكان.

وقالت سارة حنضل: توزيع الأراضي والمنح والقروض السكان بدءاً بالأقدم والأكثر احتياجاً، وعمل مسح إسكان لتوفير قاعدة بيانات وعدد الأسر والاحتياجات من الوحدات الإسكانية.

وضع آلية واضحة للتنفيذ

أكد خليفة الشحي أن قرار رفع سقف الحصول على المنح لمن يقل راتبه عن ١٥ ألفاً أثلج صدرونا، ولكن إلى الآن لم يتم تغير طلبنا من قرض إلى منحة، واعتقد أنه من المهم وضع آلية واضحة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، فهناك قرار صدر بهذا الشأن، وأكملنا ستة أشهر ولم يستفد بعض أصحاب الرواتب المتدنية من المكرمة.

تسعيرة المقاولين

أكد عبدالعزيز الظنحاني على ضرورة السرعة في إنجاز الطلبات المقدمة.وقال: أقترح تطوير آلية العمل في البرنامج بحيث تتم متابعة طلبات المواطنين بآلية أفضل وتسريع الإجراءات دون الحاجة الى الانتظار لفترات طويلة، والعمل على التواصل المستمر مع مقدمي طلبات الإسكان، فقد تكون هناك نواقص لا يعلم بها المواطن.



ملخص المقترحات



* إعطاء الأولوية للمواطنين الذين يسكنون في الشقق المؤجرة بإيجاد آلية واضحة في الرد على الطلبات في مدة محددة.

* بيوت سكنية جاهزة تمنح للمواطن بعد شهرين من تقديم الطلب.

* استعداد مسبق للعدد المتوقع للطلبات التي ستقدم خلال السنة.

* رفع قيمة القروض لتصل إلى مليون ونصف المليون. رفع سقف المنح ليحصل من راتبه أقل عن ٢٥ ألفاً على منحة سكنية.

* إشراك القطاع الخاص بتعاون صناديق الإقراض مع شركات التطوير العقاري.

* الرد بكل شفافية وتحديد الموعد الفعلي للنظر في الطلب على أن لا تزيد عن ٦ أشهر.

* مساعدة من تضرروا بقروض سابقة وقروض آجلة وتوقفت منازلهم.

* مراجعة قوائم المقترضين ومتابعة احتياجاتهم.

* وضع آلية أكثر مرونة في ما يخص تأجيل القسط.

* إعادة النظر في المدة المحددة لطلب قرض بناء ملحق والصيانة الاعتماد على التسلسل الرقمي في توزيع البيوت النظر في طلبات المواطنات المتزوجات من وافدين ومنحهم الأولوية.

* إعادة النظر في الفئات المستحقة لطلبات الإعفاء من سداد قيمة القرض.

* تأسيس مُبادرة صندوق المساهمة بالإسكان سواءً ماليًّا أو بمبادرات إعطاء القروض من قبل الحكومة بقيمة الفيلا كاملة وبنسبة فائدة قليلة.

* إيجاد محاكم اليوم الواحد للقضايا الإسكانية. الاستعجال في طلبات أصحاب المنح والموافقة على الطلب في ستة أشهر.

* التحديث المستمر على النظام ليتمكن المواطن من معرفة أين وصل طلبه.

* ضرورة تعيين مستشارين مواطنين في ما يتعلق بالإسكان.

* تدخل البرنامج في تسعيرة المقاولين والاستشاريين.

* تقديم مساعدات في ما يتعلق بتأثيث المنزل.