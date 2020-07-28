شكرا لقرائتكم خبر عن قيـادة اســتثنـائيـة تُســخِّـر كـل الإمكـانيـات لإسعـاد المـواطـنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم، محمد علاء، آية الديب، عماد الدين خليل:

أكدت فعاليات في أبوظبي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف قروض سكنية ل1500 مواطن، وإعفاء 476 متقاعداً من ذوي الدخل المحدود، من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 2.78 مليار درهم، تزامناً مع عيد الأضحى، تأتي من قيادة استثنائية تسخّر كل الإمكانيات لتحقيق السعادة والرفاهية للمواطنين ودعم استقرارهم، مضيفين أن هذه الأوامر والتوجيهات ما هي إلا عطاء مستمر من القيادة الرشيدة للشعب، يبين مدى حرصها على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

وقالت هذه الفعاليات، إن هذه المبادرات ضاعفت الفرحة بعيد الأضحى المبارك، وسيكون لها دور إيجابي في حياة شريحة مهمة مثل المتقاعدين؛ الأمر الذي يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطن، وهي لا تدخر جهداً في سبيل توفير متطلبات المواطنين واحتياجاتهم.

الاستقرار الأسري

وقال سهيل نخيرة العفاري عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن صرف قروض سكنية ل1500 مواطن، وإعفاء 476 مواطناً متقاعداً منذ ذوي الدخل المحدود، من سداد مستحقات القروض السكنية، يؤكد النهج السديد للقيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق الاستقرار والرفاه الأسري للمواطنين، وتوفير أقصى سبل العيش الكريم وتحقيق الاستقرار الأسري لجميع فئات المجتمع.

وأضاف أن القيادة الرشيدة تُعوِّدنا دائماً على مثل تلك القرارات والمبادرات والإعفاءات، مع قرب الأعياد والمناسبات لتخدم شريحة كبيرة ومهمة من المواطنين.

الأمن الاجتماعي

وقالت موزة محمد العامري عضوة المجلس الوطني الاتحادي، إن مثل هذه المبادرات والإعفاءات يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها، ويسخّر الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، ما يساعد على الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي في إمارة أبوظبي.

حلقة بيضاء

وقال الدكتور فاروق حمادة المستشار في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، مدير جامعة محمد الخامس في أبوظبي، إن مبادرات القيادة الرشيدة، ما هي إلا حلقة بيضاء تضاف إلى سلسلة طويلة ممتدة من الأعمال والمبادرات الاجتماعية الرائدة التي تؤكد عناية القيادة وحرصها على المواطن، وجعله من أعظم اهتماماتها، ليكون هانئاً في نفسه سعيداً في أسرته كريماً في عيشه، آمناً مطمئناً على مستقبله محباً لقيادته، معتزاً وفخوراً بدولته وإنجازاتها التي ترفع مكانته إقليمياً ودولياً.

العيش الرغيد

وقال الدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن القيادة الرشيدة تتبع سياسية إسعاد الشعب وبناء الإنسان وتمكينه في العيش الرغيد، ورفع مستوى حياته ومعيشته عالياً في الأفق، على الرغم من الظروف التي تمر بها الدولة وجميع دول العالم بسبب أزمة جائحة كورونا، وإصدارها توجيهات وأوامر بقروض وإعفاءات، تهدف إلى جعل المواطن في دولة الإمارات إنساناً فاعلاً في المجتمع، موضحاً أن القرارات والتوجيهات تُدخل السرور والسعادة إلى قلوب جميع المواطنين.

قيادة حكيمة

وتوجه طلال أحمد الظنحاني بالشكر للقيادة الرشيدة على اهتمامها بالمواطنين قائلاً: «أنعم علينا الله بقيادة حكيمة يحسدنا عليها العالم، حيث جعلتنا نتربع دائماً على مقاعد النجاح والاستقرار والسعادة في جميع جوانب الحياة».

وأضاف: «صرف القروض السكنية والإعفاء من سداد مستحقاتها تجعل كل العالم يتمنى أن يكون من شعب دولة الإمارات».

فرحة مضاعفة

وقال محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «مبادرة ليست غريبة على قيادة عودتنا على المحبة والعطاء اللامحدود، وتتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك لتتضاعف فرحة الأسر المواطنة في وقت استثنائي».

حياة مستقرة

وأكد حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن هذه المبادرات المتتالية تترجم الرؤية الحكمية للقيادة الرشيدة التي تستهدف حياة مستقرة وعيشاً كريماً للمواطنين في عطاءات ترسم أبهى صور التعاضد الإنساني.

وقال: «دولة الإمارات رائدة في إطلاق المبادرات الإنسانية، وصرف قروض سكنية للمواطنين وإعفاء متقاعدين من مستحقات القروض السكنية بما يحقق الاستقرار للمواطنين، ويخفف عن كاهلهم الأعباء التي تسببت فيها الأوضاع الاستثنائية التي شهدناها خلال الفترة الماضية، حيث تضرر كثيرون من تعطل الأعمال، وهو ما أدركته القيادة فاستجابت لمتطلباتهم وشملتهم بعطائها».

تذليل للصعاب

وقالت سارة شهيل المديرة التنفيذية لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر: «الإمارات وطن الإنسانية ومهما تحدثنا عن قيادتنا الرشيدة فلن نوفيها حقها في الشكر والثناء على جودها وكرمها الذي يشمل كل أبناء الإمارات، فقيادتنا تسهر على المواطنين وتذلل الصعاب التي تواجههم في مختلف مجالاتهم الحياتية.

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أيام مباركة

وثمّن راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جهود القيادة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتقديرها للمتقاعدين قائلاً: «تتزامن المبادرة الطيبة لقيادتنا الرشيدة، مع أيام مباركة هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، بما يضاعف فرحة المستفيدين وذويهم والمجتمع ككل».

الاهتمام بالإسكان

وقال سلطان الخزرجي إن القيادة الرشيدة لا تتوانى عن إطلاق المبادرات التي تخدم المواطنين حرصاً منها على توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لهم، وتهيئة الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع في بيئة أسرية سليمة.

وأعرب عن فخره واعتزازه بوضع القيادة الرشيدة قطاع الإسكان على سلم الأولويات، حيث تسعى لتوفير العيش الكريم للمواطنين وتسخير جميع الإمكانات لإسعادهم، لافتاً إلى أن اهتمام القيادة بتلك المبادرات مع اقتراب العيد، رسالة واضحة بأن سعادة واستقرار المواطن أولوية كبيرة تقوم بها القيادة الرشيدة في ظل ظروف استثنائية نمر بها.

مضاعفة الفرحة

وقال عادل عبدالله حميد، إن صرف قروض سكنية والإعفاء من سداد مستحقات القروض التي جاءت متزامنة مع الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، جعلا الفرحة والسعادة تغمر الجميع، وأصبحت الفرحة فرحتين.

وأعرب عن اعتزازه وفخره بقيادتنا وحكومتنا الرشيدة على العطاء الوفير، وتوفير حياة كريمة لمواطنيها ودعم الاستقرار الأسري ورفع الأعباء المالية، خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

عطاء دائم

وقال فارس البكري إن صرف القروض السكنية، يعد امتداداً للعطاء الدائم والمتجدد من القيادة الرشيدة، ومبادراتها التي تعكس حرصها على توفير العيش الرغيد لكل مواطن ومواطنة، وتأمين استقرارهم الاجتماعي، كما تعكس ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة الخاصة بتوفير حياة كريمة ومستقبل أسري يميزه الاستقرار لمواطني إمارة أبوظبي، ويوفر لهم الخدمات بصورة تعزز التلاحم المجتمعي بينهم.

قيادة استثنائية

وقال مبارك البريكي إن هذه الأوامر والمكرمة ما هي إلا سير على النهج الحكيم الذي أرساه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، بالعمل على إسعاد شعب دولة الإمارات، مضيفاً أن التحام الشعب والقيادة وتماسك الدولة هو خير دليل على نتائج هذا النهج، ويعد من أهم العناصر في تماسك هذه الدولة واستمرارها في العطاء الإيجابي والنماء الحضاري، والرقي في سلم الدول المتقدمة في جوانب عديدة.

حياة كريمة

عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عرار القابضة، أكد أهمية قرار القيادة الرشيدة بمنح قروض سكنية بقيمة 2.7 مليار درهم للمواطنين في إمارة ‫أبوظبي، موضحاً: إن القيادة الرشيدة تبذل كل جهد؛ للارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطني إمارة أبوظبي، وتوفير السيولة اللازمة؛ لبناء مساكن توفر لهم طيب العيش والحياة الكريمة.‬

وقال الظاهري: إن الاستمرار بهذا النهج والدعم اللامحدود لخدمة الشعب؛ يسهم في إسعادهم؛ وإدخال البهجة عليهم وعلى لأسرهم بجميع أفرادها من صغير وكبير، وإن هذا الإنفاق من خلال قروض المواطنين؛ سينشط القطاع العقاري في أبوظبي.

بناء المساكن

وذكر الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: إن منح القروض السكنية؛ يؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة لمواطنيها؛ لتمكينهم من إنشاء مساكن مناسبة تلبي احتياجاتهم، وتحقق طموحاتهم، مما يسهم في التخفيف من أعباء اللجوء إلى البنوك؛ للحصول على قروض، بغرض بناء المساكن.

الاستقرار الأسري

قال عبد الرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: لقد تعودنا من القيادة الرشيدة أن تعطي أولوية قصوى للمواطن؛ حيث إن القرار يساعد في الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين في إمارة أبوظبي؛ ويلبي احتياجاتهم للمسكن؛ ويخفف من أعباء الديون على المواطنين لما فيه مصلحة المواطن.

احتياجات المواطنين

ومن جهته، قال عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية: ليس غريباً على قيادتنا الرشيدة أن تصدر توجيهات وأوامر تصب في مصلحة المواطنين؛ من أجل توفير الحياة الأسرية الكريمة لهم.

وأضاف الشيباني: إن قيادتنا تواصل تلمس احتياجات المواطنين بشكل مستمر، الأمر الذي يزيد من ثقة المواطنين بقيادتهم الرشيدة وعملها الدؤوب لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وقال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون» للاستشارات العقارية: إن ضخ قروض سكنية باجمالي 2.7 مليار درهم؛ سيسهم في تعزيز الثقة في القطاع العقاري، خاصة مع هذه السيولة الكبيرة التي سيكون لها أثرها في القطاع، ما سيساعد على استقراره، ويدعم المستثمرين وقطاع الأعمال بالدولة بشكل عام.