شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 49 منشأة مخالفة للإجراءات في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، خلال النصف الأول من العام الحالي، 49 منشأة لم تتقيد بالإجراءات الوقائية في مواجهة (كوفيد-19)، ووجهت لها إنذاراً، مع إقرار إعادة زيارتها للتأكد من التزامها، من بين 245 منشأة تجارية ضبطت مخالفات متنوعة فيها، بينما بلغ عدد المنشآت الملتزمة 15 ألفاً و787 منشأة، ضمن 17 حملة رقابية أطلقتها الدائرة. أطلقت الدائرة 16 ألفاً و32 زيارة ميدانية تفتيشية للمنشآت التجارية، خلال حملاتها في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (2020)، بهدف مراقبة الأسواق، وتعزيز التزام المنشآت التجارية والمهنية بالقوانين والتعليمات، والتأكد من تقيدها بالإجراءات الوقائية في مواجهة الفيروس.
وقال فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية: إن الحملات تنوعت بين رقابية وتوعوية، في إطار متابعة التزام المنشآت بالتدابير الوقائية، التي وضعتها الدائرة لضمان «تسوق آمن» للمستهلكين والعاملين في الأسواق، مشيراً إلى أن سلسلة الحملات التفتيشية غطت الصالونات الرجالية والنسائية، وصالات الأفراح والمناسبات، والصالات الرياضية، والصيدليات، وغيرها، لضمان تقيدها بتوجيهات الدائرة، الخاصة بإعادة فتحها، وتقديم الخدمات لأفراد المجتمع، بعد فترة الإغلاق في ظل الجائحة العالمية.
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