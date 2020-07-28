شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: مصطلح السيادة لا يبرّر السيطرة الإقليمية على القرار السياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إن مصطلح السيادة هو أحد أعرق مفاهيم العلاقات الدولية، وركيزة أساسية للتعامل بين الدول».
وأضاف قرقاش، في تغريدة له على حسابه عبر موقع «تويتر»، أمس الاثنين، «ولكن لا يمكن أن يبرّر مصطلح السيادة والحفاظ عليها، السيطرة الإقليمية على القرار السياسي الوطني والابتزاز المالي له، حينئذ يكون الأمر كالمستجير من الرمضاء بالنار».
وكان قرقاش قال، أول أمس الأحد، «لعلّ الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها». وتابع: «ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي».
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: مصطلح السيادة لا يبرّر السيطرة الإقليمية على القرار السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.