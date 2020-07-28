قرقاش: مصطلح السيادة لا يبرّر السيطرة الإقليمية على القرار السياسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إن مصطلح السيادة هو أحد أعرق مفاهيم العلاقات الدولية، وركيزة أساسية للتعامل بين الدول».

وأضاف قرقاش، في تغريدة له على حسابه عبر موقع «تويتر»، أمس الاثنين، «ولكن لا يمكن أن يبرّر مصطلح السيادة والحفاظ عليها، السيطرة الإقليمية على القرار السياسي الوطني والابتزاز المالي له، حينئذ يكون الأمر كالمستجير من الرمضاء بالنار».

وكان قرقاش قال، أول أمس الأحد، «لعلّ الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها». وتابع: «ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي».