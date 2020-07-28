عيدية أبوظبي.. إعفاءات وقروض سكنية بـ 2.78 مليار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود، من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 2.78 مليار درهم، ل1976 مواطناً في إمارة أبوظبي.

ويأتي اعتماد الدفعة الثانية من القروض السكنية لعام 2020 ل1500 مواطن، وإعفاء الدفعة الأولى ل476 مواطناً متقاعداً من ذوي الدخل المحدود، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

كما جاءت دفعة القروض السكنية في إطار اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحرصه على تعزيز برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، ومضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين. (وام)