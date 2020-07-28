الإعصار «دوجلاس» يقترب من هاواي.. و«هانا» يتراجع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب الإعصار «دوجلاس» من أرخبيل هاواي الأمريكي ليل الأحد/الاثنين، كما حذرت الأرصاد الجوية، فيما تحول الإعصار «هانا» إلى عاصفة استوائية مع عبوره تكساس.

وعند الساعة الواحدة فجر أمس الاثنين، عبر «دوجلاس»، وهو إعصار من الفئة الأولى، شمال جزيرة ماوري وبات على نحو 145 كلم من شرق عاصمة الأرخبيل هونولولو، ترافقه رياح بسرعة 140 كلم في الساعة، وفق المركز الوطني للأعاصير.

وأطلق إنذار بوقوع إعصار في مقاطعات ماوي وكاواي وأواهو، الجزيرة التي تقع فيها هونولولو. وأكد مركز الأرصاد الجوية الأمريكي «يُتوقع أن يسجل تراجع تدريجي (للإعصار) خلال الساعات ال48 المقبلة، لكن دوجلاس سيبقى إعصاراً مع تنقله في الجزر». وحذر المركز من أمواج هائلة وأمطار غزيرة ترافق الإعصار.

في هونولولو، افتتح رئيس بلدية المدينة كيرك كالدويل مراكز إجلاء تتسع ل1600 شخص، لكن حذر من أنه لن يتم استخدامها إلا «كملاذ أخير». وقال إن على الأشخاص الذين سيلجؤون إلى مركز إيواء التزود بكمامة، وأخذ حرارتهم والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي، منعاً لانتقال عدوى كوفيد-19. ويندر أن تهبّ أعاصير على هاواي. وهذه المرة الثالثة في التاريخ الحديث التي تشهد فيها هاواي إعصاراً، بعد الإعصار «دوت» عام 1959 والإعصار «إينيكي» عام 1992. من جهة أخرى، تراجع «هانا» وهو أول إعصار يضرب ساحل الأطلسي في عام 2020، إلى عاصفة استوائية أول أمس الأحد مع عبوره ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، ترافقه أمطار غزيرة ورياح. وبلغت سرعة الرياح الناجمة عن الإعصار الذي تحول إلى عاصفة، 55 كلم في الساعة، بعدما عبرت تكساس نحو شمال شرق المكسيك، وفق المركز.

ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار مادية بالغة، وألغت تكساس والمكسيك حال التأهب بعد الظهر.

لكن حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الأمطار الغزيرة قد تنتح «فيضانات تشكل خطراً على الحياة» في جنوب تكساس، وانزلاقات أرضية في شمال المكسيك. وكانت «هانا» على بعد مئة كلم من كوربوس كريستي في تكساس حين وصلت إلى الأرض ليل السبت الأحد. وأغلقت المدينة البالغ عدد سكانها 325 ألف نسمة والتي تعد أحد أبرز بؤر وباء كوفيد-19 في تكساس، مكتباتها ومتاحفها بينما استعد السكان لحلول العاصفة، كما أفادت وسائل إعلام محلية. وبدت الأضرار محدودة مع تسجيل بعض الفيضانات وانقطاعات محددة في التيار الكهربائي. وفي كوربوس كريستي، دخلت المياه متحف الفنون الواقع على البحر. وأعلن أكواريوم ولاية تكساس أنه سيغلق أبوابه بسبب أضرار لحقت به نتيجة العاصفة.

(وكالات)