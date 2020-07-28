سفير واشنطن لدى سيؤول يحلق شاربه المثير للجدل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اضطر السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية، هاري هاريس، إلى حلاقة شاربه المثير للجدل بعد أشهر من تحوله إلى محور انتقادات غير مألوفة.

وكان هاريس موضع جدل عدة مرات في الشطر الجنوبي من شبه الجزيرة، واتهم بالغطرسة حتى إن شاربه تحول إلى مسألة خلافية.

وكانت والدته يابانية، وفي ظل تواصل مشاعر الامتعاض من حقبة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة، رأى كثيرون أن في شاربه إشارة إلى الحكام العامين التابعين للإمبراطورية اليابانية في تلك الفترة.

ورد هاريس في يناير/كانون الثاني الماضي، بأن مظهره مسألة شخصية، وأن منتقديه «ينتقون أجزاء من التاريخ»، لكنه نشر تسجيلاً مصوراً لنفسه في عطلة نهاية الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحلق شاربه في صالون حلاقة كوري تقليدي، مشيراً إلى أنه قام بذلك بسبب الحر، بينما كان يضع كمامة للوقاية من «كوفيد 19». وقال في تغريدة: «سعيد بما قمت به. كان عليّ إبقاء الشارب أو الكمامة. الصيف حار جداً في سيؤول ورطب لتحمل كليهما. إرشادات «كوفيد 19» مهمة، وأنا شخص أضع الكمامة».

وتعد سيؤول وطوكيو متحالفتين مع الولايات المتحدة وديمقراطيتين تواجهان الصين وكوريا الشمالية، إلا أن البلدين منخرطان في نزاعات مريرة على قضايا تاريخية.

وقال هاريس في وقت سابق هذا العام: «أتفهم العداوة التاريخية بين البلدين، لكنني لست السفير الياباني الأمريكي لدى كوريا؛ بل السفير الأمريكي». وأضاف: «أعتقد أنه من الخطأ أن يتم تحميلي مسؤولية هذا التاريخ بسبب ولادتي».(أ.ف.ب)