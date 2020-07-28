رئيس الأركان المصري يتفقد الجاهزية القتالية على الحدود الغربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”،وكالات:

قال الجيش المصري، أمس الاثنين، إن رئيس الأركان الفريق محمد فريد، شهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وكتب المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، على صحفته الرسمية بموقع «فيسبوك»: إن الأمر يأتي «في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كل الاتجاهات الإستراتيجية براً، وبحراً، وجواً، بالتعاون بين كل الأفرع الرئيسية، والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة».

واستمع الفريق فريد إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، كذلك عرض قرارات القادة على كل المستويات، وتنظيم التعاون بين كل عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية، والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة، وفي التوقيتات المحددة.

كما ناقش رئيس الأركان المصري مع عدد من القادة والضباط أسلوب تنفيذ المهام المخططة، وكيفية مجابهة التغيرات الحادة، والسريعة، أثناء سير أعمال القتال.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العناصر المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كل المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات.

من جهة أخرى، أكدت مصادر عسكرية لموقع «روسيا اليوم»، أن الجيش المصري يستعد لأول مرة في تاريخه لامتلاك مقاتلة سيادة جوية روسية من طراز «سوخوي-35»، بعد أن ظهرت صور لها وهي في طريقها إلى مصر. وأشارت المصادر إلى أن هذه المقاتلة الثقيلة وبعيدة المدى، ستمنح الجيش المصري الأولوية في سماء المنطقة، لذلك اعترضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير.

وظهرت صور أول خمس مقاتلات من طراز «سوخوي-35» مخصصة للقوات الجوية المصرية، وهي في طريقها لمصر، حيث قامت الطائرات برحلة إلى الجزء الأوروبي من روسيا، وتبين من الصور أن المقاتلات تحمل أرقاماً من 9210 إلى 9214.