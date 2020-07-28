تراجع الإصابات في الولايات المتحدة.. وروسيا تسجل أدنى حصيلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة أدنى عدد من إصابات كورونا منذ أسبوعين، فيما اعلن شفاء 1,28 مليون من الاصابة.

جاء ذلك فيما أكد البيت الأبيض إصابة مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي روبرت أوبراين بفيروس كورونا المستجد. وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن أوبراين الذي يتولى منصباً رئيسياً في الإدارة، عزل نفسه، ويعمل «من مكان آمن» خارج البيت الأبيض، لافتة إلى أن «لا خطر لإصابة الرئيس أو نائب الرئيس».

كما أعلنت روسيا تسجيل أقل عدد يومي من الإصابات منذ 23 إبريل. وأعلنت استئناف الرحلات الجوية الدولية وتشغيل شركات طيران روسية وأجنبية بشكل منتظم ابتداء من مطلع أغسطس.

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن إبقاء البلدان حدودها مغلقة ليس استراتيجية «قابلة للتطبيق»، في حين أقرت بصعوبة إيجاد خطة شاملة على المستوى الدولي. وقال مدير الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت «سيصبح شبه مستحيل على البلدان أن تبقي حدودها مغلقة في المستقبل القريب». (وكالات)