شكرا لقرائتكم خبر عن دردشة في التنقيب عن الفهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

هل استوعب العرب الآن أبعاد التفتيت؟ في الشطرنج، لا شيء أروع من أن يرتكب الخصم «غلطة الشاطر». قبل الانصراف إلى الأهم، لا بد من القول إن المأساة هي استهانة العرب، «كلهن يعني كلهن»، باستراتيجية العمل المشترك، بينما هم منذ الطفولة، يسمعون: «تأبى العصي إذا اجتمعن تكسّراً..وإذا افترقن تكسّرت وحدانا». إذا كان الدماغ محللاً ماهراً، تبيّن بيسر أن هذا البيت تلخيص مختزل لكتاب «فن الحرب» للصيني صن تزو، لأن الاتحاد قوة تصنع الانتصارات، والتفرق يورث الهزائم.

المخططات الجهنمية تستخدم فنون الألعاب السحرية. يشغلون عينك بالواجهة، حتى لا ترى المشهد الحقيقي المقصود. في الحروب السياسية والعسكرية، يكون مسرح الأحداث في الكواليس، أما ما يدور على المسرح فهو مجرد ذر رماد في العيون. من السذاجات التي أعيت من يداويها، الوهم السائد بين العرب، وهو أنهم يفهمون جيداً الشعر العربي.

صحيح أن قدماءنا الأدباء واللغويين فطاحل في الإعراب عند شرح الشعر، لكن، لم يقل أحد منهم حرفاً عن ضرورة دراسة بيت عمر بن أبي ربيعة: «إذا جئت فامنح طرف عينك غيرنا.. لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظرُ». كأنك في لعبة مدريد التي خلبت أبصار البسطاء، في حين أن السيناريو المفترس كان في أوسلو. بعد عقدين، تفتحت قريحة «كبير الفاضين» عن أن المفاوضات فشلت. أبا فهمٍ فلا تعجل علينا، وأمهلنا نخبرك أن الفشل لم ينته، صار أكبر، لأنه فشل جماعي. لأن الأمة منذ ألف عام تقرأ المتنبي ولم تفقه معنى: «أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ». بن جوريون هو الذي يفقهه جيداً، حتى لو لم يقرأه، ألم يقل: «لكي تحقق «إسرائيل» أمنها يجب أن تقضي على ثلاثة جيوش، العراقي، السوري والمصري». التنفيذ بالترتيب.

ألا يزال العرب يفكرون في دراسة جدوى للعمل المشترك؟ الكماشة ذات الأسلاك الشائكة أقرب إلى المنظومة العربية من حبل الوريد. لم يفهموا بعد أن «كلام الجرايد» ليس دائماً هراء. هي ذي قد أزفت الآزفة، وستدركون لماذا صار العراق دولة فاشلة، ولماذا صنعوا من ليبيا «صندوق باندورا» الذي يطير منه كل شر مستطير، ولماذا طحنوا ويطحنون سوريا، ولماذا تدعي أثيوبيا ملكية النيل.

لزوم ما يلزم: النتيجة الكليلية: لعبة المخططات الآن مستوحاة بحذافيرها من السباسب الإفريقية. قطيع الضباع يطبق خطة الكماشة حول الأسد، لأن المواجهة الفردية محال.

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