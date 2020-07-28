انفجارات تهز قاعدة "سبايكر" بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لسبوتنيك، إن "انفجارات وقعت داخل القاعدة لم تعرف طبيعتها إلى الآن".

وأضاف المصدر، "أن الانفجارات أدت إلى تصاعد أعمدة النيران من داخل القاعدة".

ورجح المصدر، أن "يكون سبب الحادث انفجار بسبب تكدس العتاد في القاعدة".

في وقت لاحق أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق عبر حسابها على موقع فيسبوك وقوع الانفجارات.

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وذكرت الخلية أنه "في تمام الساعة الحادية عشر مِن ليلة 27 يوليو/تموز 2020، حدث انفجاران في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية في محافظة صلاح الدين، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني مِن السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، دون وقوع خسائر بشرية".

وفي وقت سابق، أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء الاثنين، تعرض معسكر التاجي الى هجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور.

واضافت الخلية في بيان لها على حسابها الرسمي على موقع توتير، أن الصواريخ سقطت على مواقع تابعة للقوات العسكرية العراقية.

وتابعت "سقط الصاروخ الأول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب أضرار كبيرة بإحدى طائرات طيران الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفا أضرار مادية، فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر".

وشددت الخلية على مواصلة القوات الأمنية العراقية "السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم المستحق، ولضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة، والقدرة القتالية المستقلة عسكريا على مجابهة الأخطار والتهديدات التي يواجهها وطننا".