مستشار الرئيس السيسي يحذر من خطورة عادة طبية شائعة.. فيديو

وقال تاج الدين في تصريحات تلفزيونية: "لا تستخدموا أي عقار أو دواء أو فيتامين بدون وصفات طبية".

وأضاف تاج الدين "أي عقار أو دواء أو فيتامين أو حتى طعام لو تم تناوله بشكل زائد عن حده سيؤدي إلى أضرار جانبية".

وتابع وزير الصحة السابق "هناك مستويات طبيعية للمعادن والفيتامينات في الجسم، لو انخفض أو ارتفع سيؤدي إلى مشكلات كثيرة".

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وأكمل تاج الدين "فيما يتعلق بفيتامين سي فهو من الفيتامينات التي تؤدي إلى رفع مقاومة جسم الإنسان وموجود في العديد من المنتجات الطبيعية مثل البرتقال والليمون".

وأتم "بشكل عام لو تم تناول طعام طبيعي به بروتينات وكربوهيدرات وأملاح ومعادن بجانب طبق سلطة صغير، فكل ذلك سيغطي الاحتياجات اليومية الطبيعية لكثير من الفيتامينات".

وكان كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، قد كشف عن وصول مصر إلى "صفر إصابات بفيروس كورونا" بحلول منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

وسجلت مصر حتى مساء أمس الأحد 92062 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 4606 وفيات و33831 شفاء.