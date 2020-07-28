ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج في الربع الأول من 2020 رغم آثار كورونا

تالقاهرة – سبوتنيك. وبحسب تقرير للبنك المركزي المصري اليوم عن ميزان المدفوعات فقد ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج في الفترة من يوليو/تموز 2019، إلى مارس/آذار 2020 إلى 21.5 مليار دولار، مقابل 18.3 مليار دولار، في الفترة نفسها من العام السابق، لتسجل ارتفاعا بقيمة 3.3 مليار دولار.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع متحصلات رسوم قناة السويس في الفترة من كانون الثاني حتى مارس/آذار 2020 بمقدار 84.4 مليون دولار، لتبلغ في تلك الفترة حوالي 1.4 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وتأثر الاقتصاد المصري جراء إجراءات الإغلاق في ظل تفشي وباء (كوفيد 19) ونتيجة تراجع التجارة العالمية وتوقف حركة السياحة، وتراجعت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8 في المائة، مقابل توقعات اقتربت من 6 في المائة، في العام المالي 2019/ 2020.