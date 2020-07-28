شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: أسطول متكامل لنقل كسوة الكعبة المشرفة في السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكملت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شئون الحرمين، ممثلة في إدارة الحركة، جاهزيتها لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، إلى المسجد الحرام بأسطول متكامل يتخذ الإجراءات الاحترازية كافة، التي أوصت بها الجهات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وأوضح مدير إدارة الحركة فهد العبدلي، أن الأسطول يتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة؛ حيث تطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به، مع تجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسة، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني.
وأضاف أنه تم تجهيز سيارات لنقل الصناع والخياطين من مقر مجمع الكسوة إلى المسجد الحرام، وسيارات خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة، وفق ما نشر صحيفة عاجل السعودية
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