شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى يسيطر على الحرائق بقاعدة قاعدة سبايكر فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلام الأمنى العراقى، أن انفجاران داخل قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين والدفاع المدني يسيطر على الحرائق، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، عن وقوع انفجارات فى قاعدة سبايكر التي تضم قوات أمريكية وعراقية في صلاح الدين بالعراق. وعلى جانب أخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن الصواريخ التى استهدفت معسكر التاجى مساء اليوم، طالت مواقع للقوات العراقية، موضحة أن أحد الصواريخ التي استهدفت المعسكر دمرت مروحية عراقية .

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