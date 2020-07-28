شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعاود فرض قيود كورونا بعد زيادة حالات الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاود لبنان، اليوم الاثنين، فرض قيود صارمة لمدة أسبوعين مع احتواء انتشار مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 بعد زيادة حادة فى أعداد الإصابات فى البلاد ، الإجراءات إغلاق دور العبادة والسينما والملاهى الليلية والمنشآت الرياضية والأسواق العامة.

كما سيُسمح للمتاجر والشركات الخاصة والبنوك والمؤسسات التعليمية، بأن تفتح أبوابها لكن فى يومى الثلاثاء والأربعاء فقط من كل أسبوع وفرض إغلاق كامل تقريبًا من الخميس إلى الاثنين حتى العاشر من أغسطس، وتتزامن عطلة نهاية الأسبوع الحالى مع عطلة عيد الأضحى.

ويقول مسؤولون، إن الزيادة الحادة فى عدد الحالات فى الأيام الماضية تثير القلق، وأكدت السلطات تسجيل 132 حالة إصابة جديدة وثمانى وفيات فى الأربع وعشرين ساعة الماضية. وقد شهد لبنان 51 وفاة فقط بكورونا منذ فبراير.

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و قال وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، "علينا التراجع خطوة إلى الوراء ونعمل بحزم وشدة كما هو الحال الآن ، فكل ما نقوم به فى السابق كان ممتازًا فى العودة إلى ذلك إنما بجدية أكبر وبتعاون الجميع للحؤول دون وقوع كارثة إنسانية صحية".

وسيظل مطار بيروت، والمعابر الحدودية البرية مع سوريا، والموانئ البحرية مفتوحة، وكذلك المؤسسات الطبية والشركات الصناعية والزراعية والمؤسسات الحيوية فى الحكومة.

وسيخضع من يصل إلى لبنان، من دول ترتفع فيها مخاطر الإصابة بالمرض لحجر صحى مدته 48 ساعة لحين ظهور نتيجة فحص كورونا. ومن يصل من دول أخرى سيعزل نفسه فى المنزل.