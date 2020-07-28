شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية: بعض الأطراف تحاول التصيد بالماء العكر وانحيازى للشعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إن بعض الأطراف تحاول "التصيد بالماء العكر"، حيث وجه خطابه إلى "من يتصيد بالماء العكر"، قائلاً: "هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدماء، ولن تكون متسببة بدماء العراقيين مهما كان الثمن".
ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف رئيس الحكومة العراقية،: انحيازى دائما إلى الشعب، أمس واليوم وغداً، ولن أنحاز الى غيره، ولن أنحاز إلى من يحاول الابتزاز وأقول لهم لا تحاولوا خلط الأوراق ولا تتلاعبوا.
ووجه رئيس الحكومة العراقية، رسالة إلى الشباب العراقى قائلاً: "وجهة النظر التي علينا اعتمادها جميعا رغم اختلاف أفكارنا هي العراق، ووحدته، وأمنه، وسلامته، ومستقبله".
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