شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية: بعض الأطراف تحاول التصيد بالماء العكر وانحيازى للشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إن بعض الأطراف تحاول "التصيد بالماء العكر"، حيث وجه خطابه إلى "من يتصيد بالماء العكر"، قائلاً: "هذه الحكومة جاءت بعد بحر من الدماء، ولن تكون متسببة بدماء العراقيين مهما كان الثمن".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف رئيس الحكومة العراقية،: انحيازى دائما إلى الشعب، أمس واليوم وغداً، ولن أنحاز الى غيره، ولن أنحاز إلى من يحاول الابتزاز وأقول لهم لا تحاولوا خلط الأوراق ولا تتلاعبوا.

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ووجه رئيس الحكومة العراقية، رسالة إلى الشباب العراقى قائلاً: "وجهة النظر التي علينا اعتمادها جميعا رغم اختلاف أفكارنا هي العراق، ووحدته، وأمنه، وسلامته، ومستقبله".