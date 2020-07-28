شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: حزب الله منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الخارجية الأمريكية، أن حزب الله منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت الحدود بين لبنان وإسرائيل، قد شهدت اشتباكات اليوم، قبل أن تستقر الأوضاع مع المساء، ونفى حزب الله ما أعلنته إسرائيل بقيامه بمحاولة التسلل إلى الأراضى الإسرائيلية.

وأكد نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، أن حزب الله يلعب بالنار، وذلك وفق مؤتمر صحفى عقده بحضور وزير الدفاع الإسرائيلى الذى أكد على استعداد بلاده لرد أى عدوان.