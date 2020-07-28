شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سودانى: الخرطوم ترفض أى إجراء أحادى من إثيوبيا بشأن ملأ سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شوقى عبد العظيم المحلل السودانى، إن السودان لديها قلق شديد بشأن الملأ الأولى لسد النهضة، خاصة أن السودان أقرب إلى سد النهضة من أى دولة أخرى، وبالتالى فإن تزايد مخاطر ملأ السد تتزايد على السودان.

وأضاف المحلل السودانى، خلال برنامج "رأى عام"، المذاع على قناة TEN، أن السودان يرفض الإجراءات الأحادية التى تتخذها إثيوبيا بشأن ملأ السد، بدأ ملأه دون الاتفاق مع مصر وإثيوبيا بشأن ملأ السد.

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وأشار المحلل السودانى، إلى أن منسوب المياه فى نهر النيل فى السودان بدأ يعود من جديد بعد أن انخفض منسوب المياه مع بداية ملأ سد النهضة خلال الفترة الماضية.

وفى وقت سابق، قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة هو استكمال للقمة الافريقية المصغرة الذى كان من ضمن توصياتها استكمال المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، تحت رعاية الاتحاد الأفريقى وخبراء من مفوضية الاتحاد الأفريقى وخبراء من أمريكا وأوروبا للوصول إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف بشأن تشغيل سد النهضة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، خلال برنامج رأى عام المذاع على قناة تن، أن المفاوضات الحالية حضرتها وزيرة التعاون الدولى والشؤون الخارجية لجنوب افريقيا بحكم ترأس جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي.