شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات ضخمة فى محيط قاعدة سبايكر العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افاد مصدر امني عراقي، اليوم الاثنين، بوقوع انفجارات لم تعرف طبيعتها ضمن محيط قاعدة سبايكر. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عدة انفجارات حدثت قبل قليل ضمن محيط قاعدة سبايكر"، مبينا ان "هذه الانفجارات لم تعرف طبيعتها لغاية الان". واضاف ان "اعمدة النيران تصاعدة ضمن مقتربات القاعدة"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات ضخمة فى محيط قاعدة سبايكر العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.