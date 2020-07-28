شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: مليشيا الحوثى نهبت 40 مليار ريال من عائدات النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاعلام اليمنى، معمر الارياني، إن ما تروج له مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن ضغوط دولية لمنعها من صرف نصف راتب كل نصف عام وقاحة واستخفاف بعقول اليمنيين".

وأضاف وزير الإعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن مزاعم المليشيا الحوثية دعاية رخيصة هدفها تضليل الرأي العام والتغطية على نهبها المتواصل لمرتبات الموظفين والايرادات العامة وعرقلتها جهود الحكومة والامم المتحدة لصرف الراتب بانتظام".

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‏واشار الوزير الارياني الى ان المليشيا الحوثية دأبت منذ تمردها وانقلابها على الدولة على نهب مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي والايرادات العامة للدولة في مناطق سيطرتها ومغالطة الرأي العام بإلقاء اللائمة في توقف المرتبات على الحكومة والامم المتحدة والمجتمع الدولي، ثم تحاول تصوير صرفها نصف راتب كل ستة أشهر انجاز.

‏ونوه الارياني الى ان مليشيا الحوثي إجهضت ترتيبات الحكومة برعاية اممية لصرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014 "بانتظام" بعد نهبها ٤٠ مليار ريال تم جمعها في الحساب الخاص بالمرتبات بفرع البنك المركزي بمدينة الحديدة من عائدات رسوم استيراد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، دون التنسيق او اخطار المبعوث الدولي.