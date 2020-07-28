خلية الإعلام الأمنى فى العراق: صواريخ معسكر التاجى طالت مواقع للقوات العراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن الصواريخ التى استهدفت معسكر التاجى مساء اليوم، طالت مواقع للقوات العراقية، موضحة أن أحد الصواريخ التي استهدفت المعسكر دمر مروحية عراقية. Advertisements وأضافت خلية الإعلام الأمنى أن القوات الأمنية ستلاحق الضالعين بهذه الهجمات وتقديمهم إلى العدالة. ويذكر أن معسكر التاجى قد تعرض مساء اليوم لهجوم صاورخى من قبل عناصر مجهولة، حيث إن هذا المعسكر يتبع القوات الأمريكية فى العراق، فيما حلقت مروحيات أمريكية فوق المعسكر عقب هذا الاستهداف.

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