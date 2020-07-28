شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر ورئيس الاتحاد الأفريقى يبحثان إرسال تركيا للمرتزقة من سوريا إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الرئيس سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي أهم القضايا على الساحة الليبية ومكافحة الإرهاب وتدخلات تركيا السلبية في الشأن الداخلي الليبي، وإرسالها لآلاف المرتزقة والإرهابيين من شمال سوريا إلى غرب ليبيا، مما يهدد المنطقة ويغذي التطرف والإرهاب.

وذكر موقع ليبيا الحدث أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي دور الاتحاد الإفريقي في رعاية العملية السياسية، والتأكيد على دعم الحوار الليبي - الليبي بعيداً عن الأطراف الداعمة للإرهاب لضمان إرساء قواعد السلام والأمن في ليبيا والقارة الأفريقية.

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