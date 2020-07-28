شكرا لقرائتكم خبر عن هاتفيا.. ولى عهد السعودية يبحث مع رئيس حكومة العراق العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من دولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق. واطمأن رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". Advertisements كما جدد سمو ولي العهد، حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

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