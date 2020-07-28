شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عراقى: صواريخ استهدفت قاعدة التاجى أصابت طائرة هليكوبتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عسكري عراقي، اليوم الإثنين، عن أن الصواريخ التي سقطت على قاعدة التاجي العسكرية أصابت طائرة هليكوبتر عراقية.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "صواريخ الكاتيوشا التي سقطت على معسكر التاجي في بغداد، اصابت طائرة هليكوبتر عراقية طراز Mi17".
وفى وقت سابق قال إن ٤ صواريخ كاتيوشا سقطو على معسكر التاجي شمالي بغداد.
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