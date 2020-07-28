شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يتلقى اتصالا من الكاظمى للاطمئنان على صحة الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى اتصالا من رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى للاطمئنان على صحة الملك سلمان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وخلال المكالمة، أكد ولي العهد السعودى للكاظمي حرص المملكة على أمن العراق واستقراره.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أجرى اتصالا هاتفيا بولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، للاطمئنان على صحة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن أجرى عملية جراحية مؤخرا بإحدى المستشفيات السعودية، جاء ذلك نقلا عن العربية.

يذكر ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح. وسيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.