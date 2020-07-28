شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار اندلاع النيران فى مزارع شبعا بعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، باستمرار اندلاع النيران فى مزارع شبعا بعد الاشتباك الحدودى بين حزب الله وإسرائيل. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "حزب الله" اللبناني يلعب بالنار وسيلقى ردا قاسيا.

وحذر نتنياهو في كلمة تلفزيونية "حزب الله" من "تكرار هذا الخطأ"، وأشار إلى أن تل أبيب تنظر بخطورة بالغة إلى محاولة التسلل، قائلا إن دولة لبنان سبق وأن دفعت ثمنا باهظا لهذا السبب.

وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الإثنين، تبادل إطلاق نار.

Advertisements