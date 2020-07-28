شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار اندلاع النيران فى مزارع شبعا بعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، باستمرار اندلاع النيران فى مزارع شبعا بعد الاشتباك الحدودى بين حزب الله وإسرائيل. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "حزب الله" اللبناني يلعب بالنار وسيلقى ردا قاسيا.
وحذر نتنياهو في كلمة تلفزيونية "حزب الله" من "تكرار هذا الخطأ"، وأشار إلى أن تل أبيب تنظر بخطورة بالغة إلى محاولة التسلل، قائلا إن دولة لبنان سبق وأن دفعت ثمنا باهظا لهذا السبب.
وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الإثنين، تبادل إطلاق نار.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا استهدف المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا وفي محيط موقع رويسات العلم.
وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.
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