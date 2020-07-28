شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يصل الجزائر لبحث تطورات الملف الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، إلى الجزائر لبحث تداعيات الأزمة الليبية، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". وكان وزير الخارجية السعودى، قد غادر القاهرة مساء اليوم، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها مع نظيره سامح شكرى، لبحث تطورات الأوضاع بالشرق الاوسط والقضايا ذات الاتجاه المشترك على رأسها الوضع فى ليبيا . Advertisements

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